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ЗСУ зайшли до Куп'янська та встановили прапор України (фото)

Фото: ЗСУ зайшли до Куп'янська та встановили прапор України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голову Харківської облради Наталію Попову.

"Куп'янськ - це Україна. Слава ЗСУ! Фото зі сторінки 92-ї опубліковано 10 вересня!", - написала вона.

Про звільнення міста написав і депутат в Дергачівської міської ради Олексій Степаненко.

"Все! Куп'янськ наш! Збройні сили України зайшли до Куп’янська Харківської області. Українські військові з бойовим прапором 1-го механізованого батальйону 92-ї ОМБр", - написав він в соцмережі та прикріпив фото.

Чому звільнення Куп'янська важливе?

Варто зазначити, що звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для українських сил. Оскільки це місто є ключовим залізничним центром для російських військ.

"Куп'янськ дуже важливий. Тому, що місто є важливим залізничним центром, оскільки російська логістика, вона досі знаходиться підв'язана саме під залізницю, а не, наприклад, під автомобільні шляхи", - пояснював РБК-Україна військовий експерт Михайло Жирохов.

Нагадаємо, що успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області продовжується, президент Володимир Зеленський вчора повідомив, що наші бійці сумарно деокупували вже понад 30 населених пунктів у області.

Додамо, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області та мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

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Збройні сили УкраїниХарківКупянск