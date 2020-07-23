В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса

За последние сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 16 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Большая часть инфицированных военнослужащих сейчас находится в заведениях здравоохранения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Таким образом, дома под присмотром медицинской службы сейчас находится 7 человек больных COVID-19, еще 9 военных с острой респираторной болезнью находятся в больницах. Всего в ВСУ болеют 143 человек, а на изоляции находится 354 военных.

Отмечается, что число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 63 человека.

Напомним, по состоянию на 23 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 856 человек и 828 человек выздоровели.

Также ранее сообщалось, что в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи.

Кроме того, вспышка COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного поселка Рыбаковка Николаевской области.