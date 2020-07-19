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В Бердянске вспышка коронавируса на "скорой": половина больных без симптомов

Бердянск, Воскресенье 19 июля 2020 17:52
В Бердянске вспышка коронавируса на "скорой": половина больных без симптомов
Фото: автомобили "скорой" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Инфицирование подтвердили у 10 сотрудников "скорой"

В Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи. Болезнь обнаружили у 10 сотрудников городской "скорой".

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи.

Половина инфицированных работников имеет симптомы заболевания: насморк и субфебрильная температура до 38 градусов. У другой половины заболевание проходит бессимптомно. Больные находятся под наблюдением врачей.

На подстанции "скорой" провели дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Все работники подстанции Бердянска пройдут повторную проверку на COVID-19 методом ПЦР-тестирования.

Напомним, сегодня заболеваемость коронавирусом в Украине пошла на спад; за минувшие сутки зафиксировали всего 731 новый случай инфицирования.

Кроме того, новый суточный антирекорд по количеству новых случаев коронавируса в мире вчера зафиксировала Всемирная организация здравоохранения.

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