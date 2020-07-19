ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В курортном поселке в Николаевской области обнаружили вспышку СOVID-19

Рыбаковка, Воскресенье 19 июля 2020 10:39
В курортном поселке в Николаевской области обнаружили вспышку СOVID-19
Фото: пляж (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В инфекционной больнице заявляют, что курорт нужно было закрывать еще 4 дня назад

Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного поселка Рыбаковка в Николаевской области. Медики говорят, что курорт нужно было закрывать еще несколько дней назад.

Об этом сообщила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, передает местное издание "НикВести".

"В Рыбаковке положительных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли (Александр Трайтли, заместитель главы Николаевской ОГА - ред.) знает. Ее закрывать надо было еще четыре дня назад", - сказала Федорова.

Как отмечается, сейчас в областной инфекционной больнице находятся четыре пациента с коронавирусом. Одного из них 18 июля перевели в реанимацию.

Напомним, в Украине число новых случаев коронавируса пошло на спад после того, как 4 дня подряд фиксировали более 800 новых случаев ежесуточно.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошла вспышка коронавируса в детдоме.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Николаевская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь