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Более 850: в Украине растет число новых случаев коронавируса

Киев, Четверг 23 июля 2020 08:39
Более 850: в Украине растет число новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже почти 62 тысячи зараженных коронавирусом

По состоянию на 23 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 856 человек и 828 человек выздоровели. Больше всего инфицированных выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии заразился 61 851 человек, из них 34 000 выздоровели и 1551 умерли. В частности, от вируса за вчера умерли 17 человек.

Отметим, что уже третий день в Украине растет число новых случаев. В понедельник было 651 новый зараженный, во вторник - 673, в среду - 829 и сегодня 856.

Кроме того, второй день антилидером по количеству новых зараженных является Киев. Вчера было 132 случая, а сегодня 112.

Напомним, адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет работать иначе, усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

Отметим, карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать.

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