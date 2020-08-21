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В ВСУ зафиксировали резкое увеличение зараженных коронавирусом

Пятница 21 августа 2020 11:21
В ВСУ зафиксировали резкое увеличение зараженных коронавирусом
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания

По состоянию на утро 21 августа в Вооруженных силах Украины обнаружили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 9 человек, все остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, всего в ВСУ на COVID-19 болеет 507 военнослужащих. За период пандемии выздоровели 852 человека. Также там зарегистрировано шесть летальных исходов.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 870 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трех суток - 199 человек.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине изъявили более 100 тысяч случаев коронавируса.

Кроме того, в Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом.

Также в стране изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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