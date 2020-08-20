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Украина обновила зоны карантина: что изменилось

Киев, Четверг 20 августа 2020 17:48
Украина обновила зоны карантина: что изменилось
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС

В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, после перераспределения, в зоны карантина попало больше городов и областей, чем было после прошлого зонирования, которое состоялось 13 августа.

    Отметим, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.

    Красная зона: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов:

    • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
    • город Самбор Львовской области;
    • город Беляевка Одесской области;
    • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
    • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

    Оранжевая зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений:

    • город Ужгород;
    • город Ивано-Франковск;
    • город Львов;
    • город Тернополь;
    • город Харьков.

    Желтая зона: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты:

    • город Киев;
    • город Луцк;
    • город Житомир;
    • город Борисполь;
    • город Одесса;
    • город Ровно;
    • город Сумы;
    • город Хмельницкий.

    Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

    Напомним, во время прошлого перераспределения на зоны карантина в "желтый список" попали Харьков, Одесса и Ужгород.

    Сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, более 2 000 новых случаев за сутки.

    До этого в Министерстве здравоохранения Украины пояснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.

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