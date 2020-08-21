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В Украине за сутки госпитализировали рекордное число больных коронавирусом

Киев, Пятница 21 августа 2020 09:40
В Украине за сутки госпитализировали рекордное число больных коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Госпитализировали почти 500 человек

По состоянию на 21 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд. Он связан с количеством госпитализированных за сутки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, за минувшие сутки заболели еще 2106 человек.

"Госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки с начала пандемии", - заявил он.

Напомним, в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса, самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Отметим, что в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Кроме того, за сутки 19 августа в Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что во время прошлого перераспределения на зоны карантина в "желтый список" попали Харьков, Одесса и Ужгород.

"Госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки с начала пандемии", - заявил Степанов.

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