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В ЗСУ зафіксували різке збільшення заражених коронавірусом

П'ятниця 21 серпня 2020 11:21
В ЗСУ зафіксували різке збільшення заражених коронавірусом
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання

Станом на ранок 21 серпня у Збройних силах України виявили 43 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. З нових захворілих у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб, усі інші лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, всього у ЗСУ на COVID-19 хворіє 507 військовослужбовців. За період пандемії одужали 852 особи. Також там зареєстровано шість летальних випадків.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 870 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби - 199 осіб.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу.

Крім того, в Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус.

Також в країні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації.

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