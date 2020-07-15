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В ВСУ зафиксировали новую вспышку коронавируса

Киев, Среда 15 июля 2020 11:22
В ВСУ зафиксировали новую вспышку коронавируса
Фото: нацгвардійці в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Госпитализировали двух человек, еще 12 лечатся на самоизоляции

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 14 новых случаев коронавируса. Большинство инфицированных - военнослужащие Киевской области.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что двух больных - 1 военнослужащего и 1 работника ВСУ - госпитализировали в Главный военный клинический госпиталь Минобороны в Киеве. Состояние здоровья инфицированных удовлетворительное, им оказывается необходимое лечение.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сообщили в пресс-службе командования.

Всего активных больных COVID-19 в ВСУ - 125 человек. Выздоровели от коронавируса 486 человек, еще 5 скончались. На изоляции/самоизоляции находится 471 лицо. Еще 62 военных в ближайшее время смогут выйти из режима карантина.

Последний раз такие вспышки в Вооруженных силах фиксировались в июне, тогда также сообщалось о 14 заболевших.

Аналогичный показатель роста больных коронавирусом в ВСУ фиксировали в мае.

Напомним, за минувшие сутки количество инфицированных в Украине резко возросло.

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