В Украине резко увеличилось число заболевших коронавирусом
Киев, Среда 15 июля 2020 09:07
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Фото: люди в масках (РБК-Украина)
По сравнению со вчерашним днем, суточный прирост заболевших составил 31%
В Украине за прошлые сутки коронавирусом инфицировались 836 человек. Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области (+171) и Киеве (+147).
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
Так, по состоянию на 15 июля, общее число зараженных достигло 55 607 человек.
По информации Центра общественного здоровья, в общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели);
- Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели);
- Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели);
- Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели);
- Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели);
- Киев - 6497 (2160 выздоровели);
- Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели);
- Луганская обл. - 97 (74 выздоровели);
- Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели);
- Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели);
- Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели);
- Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели);
- Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели);
- Сумская обл. - 346 (300 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели);
- Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели);
- Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели);
- Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели);
- Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).
Всего от инфекции излечились 28 131 человек. За сутки коронавирус одолели 977 украинцев.
Также за сутки зарегистрировали 15 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 1 427 украинцев.
Напомним, вчера и позавчера количество новых случаев в Украине колебалось в пределах 600.