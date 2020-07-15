В Украине резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

По сравнению со вчерашним днем, суточный прирост заболевших составил 31%

В Украине за прошлые сутки коронавирусом инфицировались 836 человек. Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области (+171) и Киеве (+147).

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на 15 июля, общее число зараженных достигло 55 607 человек.

По информации Центра общественного здоровья, в общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели);

Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели);

Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели);

Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели);

Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели);

Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели);

Киев - 6497 (2160 выздоровели);

Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели);

Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели);

Луганская обл. - 97 (74 выздоровели);

Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели);

Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели);

Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели);

Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели);

Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели);

Сумская обл. - 346 (300 выздоровели);

Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели);

Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели);

Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели);

Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели);

Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели);

Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).

Всего от инфекции излечились 28 131 человек. За сутки коронавирус одолели 977 украинцев.

Также за сутки зарегистрировали 15 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 1 427 украинцев.

Напомним, вчера и позавчера количество новых случаев в Украине колебалось в пределах 600.