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В ВСУ новая вспышка коронавируса

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 12:13
В ВСУ новая вспышка коронавируса
Фото: нацгвардейцы в медицинских масках (РБК-Украина)

Семерых военных госпитализировали

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 14 новых случаев коронавируса. Госпитализировали 7 военных.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Четверо военнослужащих лечатся в лазарете воинской части Винницкой области, двое - в военно-медицинском клиническом центре Северного региона, еще одного госпитализировали в клинический центр в Западном регионе.

"Семь человек (Николаевская и Киевская область - по 1 военнослужащему, Ровенская область - 4 работника ВС Украины и Житомирская область - 1 работник ВС Украины) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня, в рядах ВСУ коронавирусом болеет 142 человека. Еще 131 человек выздоровел. Также зафиксировано 4 летальных случая.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 67 человек", - сообщили в командовании Медицинских сил.

Отметим, что в течение последних трех дней в ВСУ зафиксировали 30 новых больных COVID-19.

Последний раз вспышка коронавируса в Вооруженных силах произошла 24 мая, тогда за сутки заболели 14 человек.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраинывспышкаКоронавирус
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