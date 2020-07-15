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У ЗСУ зафіксували новий спалах коронавірусу

Київ, Середа 15 липня 2020 11:22
У ЗСУ зафіксували новий спалах коронавірусу
Фото: нацгвардійці в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Госпіталізували двох осіб, ще 12 лікуються на самоізоляції

За минулу добу у Збройних силах України виявили 14 нових випадків коронавірусу. Більшість інфікованих - військовослужбовці Київської області.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що двох хворих - 1 військовослужбовця та 1 працівника ЗСУ - госпіталізували до Головного військового клінічного госпіталю Міноборони в Києві. Стан здоров’я інфікованих задовільний, їм надають необхідне лікування.

"На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб (Львівська область - 1 військовослужбовець, Київська область - 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - повідомили у прес-службі командування.

Загалом активних хворих на COVID-19 у ЗСУ - 125 осіб. Одужали від коронавірусу 486 осіб, ще 5 померли. На ізоляції/самоізоляції знаходиться 471 особа. Ще 62 військових найближчим часом зможуть вийти з режиму карантину.

Останній раз такі спалахи у Збройних силах фіксувалися у червні, тоді також повідомлялося про 14 захворілих.

Аналогічний показник росту хворих на коронавірус у ЗСУ фіксувався також у травні.

Нагадаємо, за минулу добу кількість інфікованих в Україні різко зросла.

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