ВСУ на юге и востоке уничтожили по одной базе оккупантов: Братчук рассказал, где именно
ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 14 августа уничтожили две базы и один склад с боеприпасами врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
По данным прессекретаря областной военной администрации, в течение текущих суток Россия потеряла:
- 2 базы - в Токмаке Запорожской области и в Попасной Луганской области;
- 1 слад БК - в Бериславском районе Херсонской области.
"Демилитаризация орды", - отметил Братчук.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные разрушили мост между Мелитополем и Токмаком, двумя оккупированными населенными пунктами Запорожской области.
Также мы писали, что военнослужащие ССО уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.
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