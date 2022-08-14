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ВСУ на юге и востоке уничтожили по одной базе оккупантов: Братчук рассказал, где именно

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Воскресенье 14 августа 2022 23:36
ВСУ на юге и востоке уничтожили по одной базе оккупантов: Братчук рассказал, где именно Фото: ВСУ 14 августа уничтожили по одной базе оккупантов на юге и востоке (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 14 августа уничтожили две базы и один склад с боеприпасами врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным прессекретаря областной военной администрации, в течение текущих суток Россия потеряла:

  • 2 базы - в Токмаке Запорожской области и в Попасной Луганской области;
  • 1 слад БК - в Бериславском районе Херсонской области.

"Демилитаризация орды", - отметил Братчук.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные разрушили мост между Мелитополем и Токмаком, двумя оккупированными населенными пунктами Запорожской области.

Также мы писали, что военнослужащие ССО уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.

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