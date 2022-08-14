ЗСУ на півдні та сході знищили по одній базі окупантів: Братчук розповів, де саме
ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні та сході України. Наші воїни 14 серпня знищили дві бази та один склад з боєприпасами ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж поточної доби Росія втратила:
- 2 бази - у Токмаку Запорізької області та у Попасній Луганської області;
- 1 слад БК - у Бериславському районі Херсонської області.
"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові зруйнували міст між Мелітополем і Токмаком, двома окупованими населеними пунктами Запорізької області.
Також ми писали, що військовослужбовці ССО знищили в тилу ворога міст на півдні України, який був важливим логістичним об'єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя.
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