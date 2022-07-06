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ВСУ разрушили еще один мост под Мелитополем

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Мелитополь, Среда 06 июля 2022 19:05
ВСУ разрушили еще один мост под Мелитополем Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook.com/starukh_olexander)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные разрушили мост между Мелитополем и Токмаком, двумя оккупированными населенными пунктами Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка - Троицкое", - написал он.

Других деталей Старух не сообщил.

Напомним, ранее под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, которым россияне перегоняли склады с оружием.

Кроме того, американские HIMARS отработали по позициям оккупантов на Запорожском направлении.

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Мелитополь Запорожская область Александр Старух
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