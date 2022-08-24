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ЗСУ на півдні та сході знищили бази й склади БК окупантів: Братчук розповів, де саме

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Середа 24 серпня 2022 23:55
ЗСУ на півдні та сході знищили бази й склади БК окупантів: Братчук розповів, де саме Фото: ЗСУ на півдні та сході знищили бази й склади БК окупантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні та сході України. Наші воїни 24 серпня знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж поточної доби Росія втратила:

  • склад БК у Токмаку Запорізької області;
  • базу в Ровеньках Луганської області;
  • базу в Каховському районі Херсонської області;
  • склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області;

Окрім цього, уточнюють інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонської області.

"Демілітаризація орди. Далі буде", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, українські захисники 24 серпня збили чотири російські безпілотники, ймовірно Орлан-10, що намагались розвідати дислокацію ЗСУ.

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