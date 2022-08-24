ЗСУ на півдні та сході знищили бази й склади БК окупантів: Братчук розповів, де саме

Фото: ЗСУ на півдні та сході знищили бази й склади БК окупантів (Getty Images)

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні та сході України. Наші воїни 24 серпня знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж поточної доби Росія втратила: склад БК у Токмаку Запорізької області;

базу в Ровеньках Луганської області;

базу в Каховському районі Херсонської області;

склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області; Окрім цього, уточнюють інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонської області. "Демілітаризація орди. Далі буде", - зазначив Братчук.