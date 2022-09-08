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ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и несколько установок C-400

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В результате слаженной работе ВСУ российская армия потеряла на юге:

  • 5 танков;
  • 3 реактивные системы залпового огня "Град";
  • 15 единиц авто-бронетехники;
  • 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;
  • 1 тяжелый миномет;
  • 2 пусковые установки С-400;
  • 1 радиолокатор наведения к С-300;
  • 2 состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет "Калибр".

Напомним, по данным ISW, украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал об освобождении двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

Также сообщалось, что 6 сентября ВСУ на южном направлении сбили российский штурмовик.

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Херсонская область