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ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и много живой силы оккупантов на юге

Новина українською →
Херсонская область, Среда 07 сентября 2022 02:14
ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и много живой силы оккупантов на юге Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Как отмечается, обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах.

Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан-10" сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого пруда, Безымянного.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

"Подтвержденные потери противника составляют - 83 оккупанта, 5 танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", 3 пушки "Гиацинт-Б", 3 единицы авто-бронетехники. Уничтожены 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке и Снигиревке", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ISW, украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал об освобождении двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

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Вооруженные силы Украины Херсонская область
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