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ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Унаслідок злагодженої роботи ЗСУ російська армія втратила на півдні:

  • 5 танків;
  • 3 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • 15 одиниць автобронетехніки;
  • 10 гаубиць і гармат важкої артилерії;
  • 1 важкий міномет;
  • 2 пускові установки С-400;
  • 1 радіолокатор наведення до С-300;
  • 2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з більше десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові просуваються на декількох напрямках у західній частині Херсонської області.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку та одного - у Донецькій області.

Також повідомлялося, що 6 вересня ЗСУ на південному напрямку збили російський штурмовик.

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Херсонская область