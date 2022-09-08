ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400

Збройні сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Унаслідок злагодженої роботи ЗСУ російська армія втратила на півдні:
В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з більше десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет "Калібр".
Нагадаємо, за даними ISW, українські військові просуваються на декількох напрямках у західній частині Херсонської області.
Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку та одного - у Донецькій області.
Також повідомлялося, що 6 вересня ЗСУ на південному напрямку збили російський штурмовик.
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