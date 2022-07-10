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ВСУ на юге ударили по командным пунктам России и разбили четыре склада боеприпасов

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Как отмечается, ударный вертолет врага снова атаковал урочище Плотницкое, также был обстрелян "Ураганами" поселок Радушное Криворожского района, без потерь.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки", - говорится в сообщении.

ВСУ на юге уничтожили за сутки четыре склада боеприпасов, 58 россиян, две гаубицы, станцию помех "Житель", три бронированной и 12 автомобильной техники.

Напомним, 6 июля, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщалось, украинские военные постоянно бьют по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Добавим, оккупанты начинают паниковать от одной мысли о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

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