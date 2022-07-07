На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада России и вражескую ДРГ
За сутки, 6 июля, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях. Также противник потерял много живой силы и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что три склада с боеприпасами находили в Николаевской области. Еще один склад с горюче-смазочніми материалами под Херсоном.
Украинские военные ликвидировали 38 оккупантов, танк Т-62, два минометных комплекса 120-го калибра "Сани", две единицы бронированной и четыре автомобильной техники.
Также сообщается об уничтожении вражеской ДРГ в районе Добрянки. Кроме того, украинские защитники отразили попытку штурма в направлении Миролюбовки.
Напомним, с конца июня у российских военных в Украине почти ежедневно горят базы и склады боеприпасов, опубликована карта потерь оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.