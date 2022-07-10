ЗСУ на півдні вдарили по командних пунктах Росії і розбили чотири склади боєприпасів

Як зазначається, ударний вертоліт ворога знову атакував урочище Плотницьке, також був обстріляний "Ураганами" селище Радушне Криворізького району, без втрат.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки і польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ на півдні знищили за добу чотири склади боєприпасів, 58 росіян, дві гаубиці, станцію перешкод "Житель", три броньовані та 12 автомобільної техніки.

Нагадаємо, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.

Як повідомлялося, українські військові постійно б'ють по окупантах у Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, а й живу силу росіян.

Додавши, окупанти починають панікувати від однієї думки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти в наступ на цьому напрямку і шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".

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