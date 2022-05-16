Батальон теробороны ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Территориальной обороны ВСУ в Facebook.
Бойцы вышли на рубеж с РФ 15 мая. Они рассказали о стратегическом успехе в ходе операции по зачистке севера Харьковской области от российских оккупантов.
"Докладываю: сегодня, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы на границе!", - сказал боец теробороны.
Также военный добавил, что рядом находится пограничник, который сказал, что за спиной у бойцов знак 910/1.
Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.
Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.
Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.
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