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Батальон теробороны ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области

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Харьковская область, Понедельник 16 мая 2022 00:09
Батальон теробороны ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области Фото: Батальон теробороны ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Бойцы вышли на рубеж с РФ 15 мая. Они рассказали о стратегическом успехе в ходе операции по зачистке севера Харьковской области от российских оккупантов.

"Докладываю: сегодня, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы на границе!", - сказал боец теробороны.

Также военный добавил, что рядом находится пограничник, который сказал, что за спиной у бойцов знак 910/1.

Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.

Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.

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