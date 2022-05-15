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Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но с оговоркой

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Стокгольм, Воскресенье 15 мая 2022 18:43
Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но с оговоркой Фото: правящая партия Швеции выступила за вступление страны в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. При этом политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

Отмечается, что сегодня состоялось заседание правления партии, на котором было принято решение поддержать подачу Швецией заявки на вступление в НАТО.

"Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - подчеркивается в релизе.

Министр иностранных дел Швеции Энн Линде назвала историческим решение правящей партии дать согласие на вступление страны в НАТО. "Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью в Швеции и во всей Европе", - написала она в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о планах правительства Швеции провести 16 мая внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО.

Отметим, накануне Финляндия официально сообщила о подаче заявки на вступление в НАТО.

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