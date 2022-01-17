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ВСУ выполнят свою работу и долг в случае агрессии России, - Залужный

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Киев, Понедельник 17 января 2022 20:10
ВСУ выполнят свою работу и долг в случае агрессии России, - Залужный Фото: главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполнят свою работу и долг в случае вторжения России. В этом случае украинские военные продолжат исполнять свои обязанности "без вариантов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного для "Укринформа".

Главком отметил, что начиная с 2014 года ВСУ начали "несколько уменьшать аппетиты" России в отношении Украины. При этом он добавил, что в тот период украинские военные практически не получали никакой помощи.

"Мы продолжаем это делать уже в течение восьми лет, и не важно, какие там планы имеет Российская Федерация. Вооруженные силы Украины выполнят свою работу и свой долг", - заверил Залужный.

По его словам, за восемь лет российской агрессии Украина заплатила страшную цену. В противостоянии с оккупантом погибли более 4 тысяч украинских военных.

"Мы будем продолжать выполнять эту работу (защищать Украину - ред.) без вариантов. Только мы и каждый из нас лично", - добавил генерал.

Напомним, Германия ждет от России явных шагов по снижению напряженности возле границ Украины.

Отметим, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила России последствиями в случае вторжения в Украину,

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Вооруженные силы Украины Российская Федерация
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