ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ виконають свою роботу і борг у разі агресії Росії, - Залужний

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 січня 2022 20:10
ЗСУ виконають свою роботу і борг у разі агресії Росії, - Залужний Фото: Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) виконають свою роботу і обов'язок у разі вторгнення Росії. У цьому випадку українські військові продовжать виконувати свої обов'язки "без варіантів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного для "Укрінформу".

Главком зазначив, що починаючи з 2014 року ЗСУ почали "дещо зменшувати апетити" Росії щодо України. При цьому він додав, що в той період українські військові практично не отримували ніякої допомоги.

"Ми продовжуємо це робити вже протягом восьми років, і не важливо, які там плани має Російська Федерація. Збройні Сили України виконають свою роботу і свій обов'язок", - запевнив Залужний.

За його словами, за вісім років російської агресії Україна заплатила страшну ціну. У протистоянні з окупантом загинули понад 4 тисячі українських військових.

"Ми будемо продовжувати виконувати цю роботу (захищати Україну - ред.) без варіантів. Тільки ми і кожен з нас особисто", - додав генерал.

Нагадавши, Німеччина чекає від Росії явних кроків щодо зниження напруженості біля кордонів України.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії наслідками у разі вторгнення в Україну,

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Російська Федерація
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування