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Германия ждет шагов от России по снижению напряженности возле Украины, - Шольц

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Мадрид, Понедельник 17 января 2022 18:59
Германия ждет шагов от России по снижению напряженности возле Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Германия ждет от Российской Федерации явных шагов по снижению напряженности возле Украины. Но пока не готова назвать конкретные меры на случай российского вторжения в соседнюю страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Четкий сигнал Германии вместе с союзниками в ЕС и НАТО заключается в том, что любое военное вмешательство, любая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену", - заявил немецкий канцлер Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По его словам, он ожидает от Москвы явных усилий по смягчению кризиса, включая возобновление так называемого нормандского формата.

"Ситуация очень серьезная. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы до военного вмешательства не дошло", - добавил канцлер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила России последствиями в случае вторжения в Украину, заявив, что Берлин может ввести меры против газопровода "Северный поток-2".

Она также добавила, что сделает все для перезапуска нормандского формата.

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Российская Федерация Германия Олаф Шольц
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