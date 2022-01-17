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В случае эскалации со стороны России будут меры по "Северному потоку-2", - Бербок

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Киев, Понедельник 17 января 2022 14:01
В случае эскалации со стороны России будут меры по "Северному потоку-2", - Бербок Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила России последствиями в случае вторжения в Украину. Могут ввести меры против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Бербок на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Она напомнила, что процесс сертификации газопровода пока остановлен.

"Мы, учитывая этот проект, имеем геополитические нюансы. Мы поддерживаем позицию Вашингтона, что если эскалация со стороны РФ будет продолжаться, то будем применять соответствующие меры", - заявила Бербок.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, в случае новой агрессии России против Украины запуск "Северного потока-2" усложнится.

Отметим, ранее Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

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Северный поток-2 Германия
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