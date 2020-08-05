В ВСУ вспышка коронавируса

Фото: военные (РБК-Украина)

Сейчас 250 случаев заражения в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали 31 новый случай коронавируса, в общем болеют 250 человек. Вместе с тем, выздоровели 642 человека.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

На изоляции находятся 577 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 259 человек.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек.

Отметим, что в Киевской областной государственной администрации выявили коронавирус, заболевание подтвердили у двух заместителей главы ОГА.

Кроме того, Министерство здравоохранения назвало напряженной ситуацию с коронавирусом в Харькове, за сутки 133 новых случаев.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения заявили о том, что Тернопольскую область могут перенести в зеленую зону карантина.