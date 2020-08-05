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У двух заместителей главы Киевской ОГА подтвердили коронавирус

Киев, Среда 05 августа 2020 10:59
У двух заместителей главы Киевской ОГА подтвердили коронавирус
Фото: пробирка с анализом на COVID-19 (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Один из заместителей был госпитализирован

В Киевской областной государственной администрации выявили коронавирус. Заболевание подтвердили у двух заместителей главы ОГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

Отмечается, что положительные ПЦР-тесты чиновники получили вчера, 4 августа. После проведения тестирования среди контактных лиц новых случаев COVID-19 не было подтверждено.

"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - заявил глава ОГА Василий Володин.

Один из заболевших был госпитализирован, второй - находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Состояние обоих стабильное.

Напомним, в конце июля коронавирус подтвердили у заместителя главы Черниговской ОГА Александра Савченко.

Также РБК-Украина писало, что у двух заместителей мэра Одессы выявили коронавирус, однако позже один из них заявил, что информация о его заболевании является ошибочной.

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