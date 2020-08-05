У ЗСУ спалах коронавірусу

Фото: військові (РБК-Україна)

Наразі 250 випадків зараження в ЗСУ

У Збройних силах України (ЗСУ) зафіксували 31 новий випадок коронавірусу, загалом хворіють 250 осіб. Разом з тим, одужали 642 людини.

Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

На ізоляції перебувають 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 259 осіб.

Нагадаємо, станом на 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина.

Зазначимо, в Київській обласній державній адміністрації виявили коронавірус, захворювання підтвердили у двох заступників голови ОДА.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я назвало дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові, за добу 133 нових випадків.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину.