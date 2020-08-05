Минздрав назвал очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Харькове

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

За последние сутки из 146 заболевших в области, 133 - из Харькова

Министерство здравоохранения назвало очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Харькове. За последние сутки в городе выявили 133 больных COVID-19 из 146 по области.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр призвал местную власть обратить внимание на увеличение количества больных в городе.

"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть", - сказал Степанов.

Он добавил, что в Харьковской и Ровенской области превышается показатель динамики и процента выявления случаев коронавируса.

Напомним, с 3 августа в Украине вступили новые правила зонального карантина, согласно которым каждый регион будет определен к одной из четырех зон - "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую".

В случае попадания в "красную" и "оранжевую" зоны в регионе ужесточается карантин.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав будет пересматривать список зон карантина каждую пятницу.