ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тернопольскую область могут перенести в зеленую зону карантина, - Минздрав

Киев, Среда 05 августа 2020 09:34
Тернопольскую область могут перенести в зеленую зону карантина, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Также Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя Минздрава

В Министерстве здравоохранения заявили о том, что Тернопольскую область могут перенести в зеленую зону карантина. В регионе фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя Минздрава.

"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - отметил он.

Напомним, РБК-Украина разобралось, почему Тернополь оказался в красной зоне карантина.

Кроме того, в Минздраве заявили, что они перешли на тот принцип зонирования, который действует по всей Европе.

РБК-Украина писало, что в стране 5 августа выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек, в том числе во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Тернопольская областькарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь