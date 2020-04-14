В ВСУ впервые за 10 дней нет новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего коронавирусом заразились 19 военнослужащих

В Вооруженных силах Украины впервые за 10 дней не выявили новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 7 утра 14 апреля в ВСУ подтверждены 19 случаев коронавируса, из них 1 - летальный, 1 пациент выздоровел.

"На 07:00 14 апреля в Вооруженных Силах Украины новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Всего на изоляции находится 227 военнослужащих. В ближайшие три дня изоляция заканчивается для 32 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине коронавирусом инфицировались 594 работника медучреждений. За последние сутки заболели COVID-19 64 медика.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 270 новых заболеваний коронавирусом. Общее количество инфицированных выросло до 3372 человек. Из них 98 умерли.

Ранее сообщалось, что для противодействия коронавирусу во всем мире разрабатывают 70 вакцин, а три из них уже проверяют на людях.