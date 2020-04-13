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В ВСУ зафиксировали новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 10:32
В ВСУ зафиксировали новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Всего в ВСУ подтвердили 19 заболеваний

В Вооруженных силах Украины зафиксировали новый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на утро 13 апреля в ВСУ подтверждены 19 случаев заболеваний. Из них один человек выздоровел, один умер.

"В ВС Украины, с помощью ПЦР тестирования, был подтвержден еще один случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, у работника ВС Украины, который 08.04.2020 года был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония . Состояние здоровья стабильное тяжелое", - сообщили в ВСУ.

Кроме этого 214 военнослужащих находятся на самоизоляции. У 25 человек в ближайшие трое суток заканчивается срок изоляции.

Отметим, по состоянию на утро 13 апреля в Украине подтвердили 3102 заболевания коронавирусом, из них 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что за 12 апреля в Украине зафиксировали 10 летальных случаев от коронавируса. Всего от COVID-19 в Украине скончались 93 человека.

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