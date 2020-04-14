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У ВСУ вперше за 10 днів немає нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 10:49
У ВСУ вперше за 10 днів немає нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього коронавірусом заразилися 19 військовослужбовців

У Збройних силах України вперше за 10 днів не виявили нових випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 7 ранку 14 квітня в ЗСУ підтверджені 19 випадків коронавіруса, з них 1 - летальний, 1 пацієнт одужав.

"На 07:00 14 квітня у Збройних Силах України нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2 не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Лише на ізоляції знаходиться 227 військовослужбовців. У найближчі три дні ізоляція закінчується для осіб 32.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні коронавірусом інфікувалися 594 працівника медустанов. За останню добу захворіли COVID-19 64 медика.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 270 нових захворювань коронавірусом. Загальна кількість інфікованих зросла до 3372 людина. З них 98 померли.

Раніше повідомлялося, що для протидії коронавирусу у всьому світі розробляють 70 вакцин, а три з них вже перевіряють на людях.

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