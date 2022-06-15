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ВСУ на востоке уничтожили более десяти бронемашин и 73 солдата армии противника

Новина українською →
Киев, Среда 15 июня 2022 01:34
ВСУ на востоке уничтожили более десяти бронемашин и 73 солдата армии противника ВСУ на востоке уничтожили более десяти бронемашин (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

На востоке подразделения российской армии 14 июня совершили одну атаку на боевые позиции украинских военных. В ходе боев ВСУ уничтожили 73 солдата и офицера российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".

Также благодаря слаженным действиям украинских военных противник потерял два танка, три БМП, три бронетранспортера, а также пять артиллерийских установок и несколько артиллерийских тягачей.

Ранее Зеленский заявил, что украинской армии жизненно необходимо держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

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