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ЗСУ на сході знищили більше десяти бронемашин і 73 солдати армії противника

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Київ, Середа 15 червня 2022 01:34
ЗСУ на сході знищили більше десяти бронемашин і 73 солдати армії противника ЗСУ на сході знищили більше десяти бронемашин (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

На сході підрозділи російської армії 14 червня здійснили одну атаку на бойові позиції українських військових. В ході боїв ЗСУ знищили 73 солдати та офіцери російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативно-тактичного угруповання"Схід".

Також завдяки злагодженим діям українських військових противник втратив два танки, три БМП, три бронетранспортери, а також п'ять артилерійських установок і кілька артилерійських тягачів.

Раньше Зеленський заявив, що українській армії життєво необхідно триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полі бою в найближчі тижні.

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