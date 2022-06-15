ЗСУ на сході знищили більше десяти бронемашин і 73 солдати армії противника

На сході підрозділи російської армії 14 червня здійснили одну атаку на бойові позиції українських військових. В ході боїв ЗСУ знищили 73 солдати та офіцери російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативно-тактичного угруповання"Схід".

Також завдяки злагодженим діям українських військових противник втратив два танки, три БМП, три бронетранспортери, а також п'ять артилерійських установок і кілька артилерійських тягачів.

Раньше Зеленський заявив, що українській армії життєво необхідно триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полі бою в найближчі тижні.

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