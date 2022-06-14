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Держаться на Донбассе жизненно необходимо. Зеленский назвал причину

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Киев, Вторник 14 июня 2022 22:33
Держаться на Донбассе жизненно необходимо. Зеленский назвал причину Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украинской армии жизненно необходимо держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло... Потери, к сожалению, болезненные, но нужно держаться. Держаться именно там на Донбассе - жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у него будет, чтобы продолжать агрессию", - отметил он.

По его словам, именно поэтому Донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, от чего зависит поворотный момент в войне против России. В частности, от темпов и объемов поставок западных вооружений.

При этом он исключил возможность применения этих тяжелых вооружений по территории РФ.

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