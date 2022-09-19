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ВСУ вблизи Святогорска уничтожили вражеский пункт управления (видео)

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Украина, Понедельник 19 сентября 2022 19:02
ВСУ вблизи Святогорска уничтожили вражеский пункт управления (видео) Фото: ВСУ вблизи Святогорска уничтожили вражеский пункт управления (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным вблизи Святогорска удалось уничтожить вражеский пункт управления и зафиксировать этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГПСУ.

"В районе Святогорска аэроразведка пограничников обнаружила вражеский пункт управления", – говорится в сообщении.

Военные сообщили координаты десантникам, которые своим огнем лишили захватчиков связи. Также удалось приостановить работу вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что ВСУ уничтожили сразу три российских БМП из беспилотника.

Также ВСУ уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области.

Ранее ВСУ показали уничтоженный российский "Солнцепек". Многотонная конструкция развалилась надвое.

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