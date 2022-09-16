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ВСУ уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области, - ОВА

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Перевальск, Пятница 16 сентября 2022 11:24
ВСУ уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области, - ОВА Фото: ВСУ уничтожили пункт оккупантов в Перевальске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области. При этом оккупанты свозят раненых в больницы Новоайдара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

ВСУ атаковали опорный пункт оккупантов в Перевальске, также есть попадание в казарму в Лисичанске.

"В результате эффективных высокоточных ударов в районе Перевальска трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках. Зафиксировано попадание и в казарму в Лисичанске", - говорится в сообщении.

Российские войска массово свозят раненых из Слобожанского направления в городские больницы Новоайдара. Все медицинские учреждения города перепрофилируют в военные госпитали, в том числе и детскую больницу.

Кроме того, оккупанты выключают мобильный и кабальный интернет в области, но продолжают выпускать пропагандистские ролики о якобы "контролируемой ситуации".

Также оккупационные власти так называемой "ЛНР" продолжают забирать мужчин на войну против Украины.

"Жители городов Луганськой области ежедневно видят охоту на мужчин. Из последних уловок оккупантов - использование гражданских микроавтобусов с надписью "Продам", которые не вызывают чувство опасности, пока оттуда не выходят за тобой военные", - добавили в ОВА.

Напомним, ранее о больших потерях оккупантов на Слобожанском направлении сообщал Генштаб. Российских солдат выводятся на территории Луганской области.

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