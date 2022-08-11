ВСУ уничтожили сразу три российских БМП с беспилотника (видео)

Украинские военные уничтожили сразу три БМП из легкого БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Именно сейчас, в эти минуты воинами 14 ОМБр идет уничтожение сразу 3 БМП врага с применением легкого БПЛА для корректировки", - говорится в сообщении.