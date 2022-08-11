ВСУ уничтожили сразу три российских БМП с беспилотника (видео)
Фото: ВСУ уничтожили сразу три российских БМП (Getty Images)
Украинские военные уничтожили сразу три БМП из легкого БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Именно сейчас, в эти минуты воинами 14 ОМБр идет уничтожение сразу 3 БМП врага с применением легкого БПЛА для корректировки", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Словения передала Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий. Ожидается, что техника достигнет Западной Украины сегодня, 21 июня.
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