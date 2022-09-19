ЗСУ поблизу Святогірська знищили ворожий пункт управління (відео)

Українським військовим поблизу Святогірська вдалося знищити ворожий пункт управління та зафільмувати цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПСУ.

Військові повідомили координати десантникам, які своїм вогнем позбавили загарбників зв’язку. Також вдалося припинити роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

"В районі Святогірська аеророзвідка прикордонників виявила ворожий пункт управління", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили одразу три російських БМП з безпілотника.

Також, ЗСУ знищили ще одне місце зосередження російських військ у Луганській області.

Раніше, ЗСУ показали знищений російський "Сонцепьок". Багатотонна конструкція розвалилася надвоє.

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