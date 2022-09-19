ЗСУ поблизу Святогірська знищили ворожий пункт управління (відео)
Українським військовим поблизу Святогірська вдалося знищити ворожий пункт управління та зафільмувати цей процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПСУ.
"В районі Святогірська аеророзвідка прикордонників виявила ворожий пункт управління", - йдеться у повідомленні.
Військові повідомили координати десантникам, які своїм вогнем позбавили загарбників зв’язку. Також вдалося припинити роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили одразу три російських БМП з безпілотника.
Також, ЗСУ знищили ще одне місце зосередження російських військ у Луганській області.
Раніше, ЗСУ показали знищений російський "Сонцепьок". Багатотонна конструкція розвалилася надвоє.
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