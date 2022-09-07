ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ утром "приземлили" российский вертолет в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Среда 07 сентября 2022 10:07
ВСУ утром "приземлили" российский вертолет в Херсонской области Фото: ВСУ утром "приземлили" российский вертолет в Херсонской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы сегодня, 7 сентября сбили российский вертолет Ка-52. Вражескую цель "приземлили" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Буквально час назад сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 военнослужащими Воздушного командования "Юг" на юге страны, на Херсонщине. Накануне эти военные собственно вчера и уничтожили 4 из 5 ракет Х-101 (один из бойцов с Воздушного командования "Восток")", - рассказал Игнат.

Кроме того, он добавил, что за эту ночь были сбиты еще два вражеских БПЛА на востоке страны и уничтожен вражеский штурмовик Су-25.

Напомним, что число потерянных Россией с начала полномасштабного вторжения вертолетов уже приближается к 210.

Добавим, недавно ВСУ на юге уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО