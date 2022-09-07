ЗСУ вранці "приземлили" російський вертоліт у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Буквально годину тому збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 військовослужбовцями Повітряного командування "Південь" на півдні країни, на Херсонщині. Напередодні ці військові власне вчора і знищили 4 із 5 ракет Х-101 (один з бійців з Повітряного командування "Схід")", - розповів Ігнат.

Крім того, він додав, що за цю ніч було збито ще два ворожих БПЛА на сході країни та знищено ворожий штурмовик Су-25.

Нагадаємо, що кількість втрачених Росією з початку повномасштабного вторгнення гелікоптерів вже наближається до 210.

Додамо, нещодавно ЗСУ на півдні знищили 4 склади та один вертоліт К-52 росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.