ЗСУ вранці "приземлили" російський вертоліт у Херсонській області
Українські бійці сьогодні, 7 вересня збили російський вертоліт Ка-52. Ворожу ціль "приземлили" в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Буквально годину тому збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 військовослужбовцями Повітряного командування "Південь" на півдні країни, на Херсонщині. Напередодні ці військові власне вчора і знищили 4 із 5 ракет Х-101 (один з бійців з Повітряного командування "Схід")", - розповів Ігнат.
Крім того, він додав, що за цю ніч було збито ще два ворожих БПЛА на сході країни та знищено ворожий штурмовик Су-25.
Нагадаємо, що кількість втрачених Росією з початку повномасштабного вторгнення гелікоптерів вже наближається до 210.
Додамо, нещодавно ЗСУ на півдні знищили 4 склади та один вертоліт К-52 росіян.
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