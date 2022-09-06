ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 россиян, - ОК "Юг"
Украинские военные продолжили наносить мощные удары по российским оккупантам. ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что авиация в течение боевого дня 18 раз атаковала позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.
"В районе Новогригорьевки во время попытки атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59", - указывают в ОК "Юг".
Ракетно-аптилерійськими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.
"Огневой контроль переправ через реку Днепр системный и эффективный", - отмечают военные.
Подтвержденные потери оккупантов 5 сентября составляют:
- 86 солдат;
- 4 танки;
- 12 единиц авто-бронетехники;
- 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С";
- 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
- станцию связи;
- противотанковый ракетный комплекс.
Кроме этого, ВСУ ликвидировали 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Напомним, украинские военные вечером 5 сентября атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани.
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