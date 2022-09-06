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ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 россиян, - ОК "Юг"

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Вторник 06 сентября 2022 02:50
ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 россиян, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 россиян на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжили наносить мощные удары по российским оккупантам. ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что авиация в течение боевого дня 18 раз атаковала позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.

"В районе Новогригорьевки во время попытки атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59", - указывают в ОК "Юг".

Ракетно-аптилерійськими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

"Огневой контроль переправ через реку Днепр системный и эффективный", - отмечают военные.

Подтвержденные потери оккупантов 5 сентября составляют:

  • 86 солдат;
  • 4 танки;
  • 12 единиц авто-бронетехники;
  • 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С";
  • 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
  • станцию связи;
  • противотанковый ракетный комплекс.

Кроме этого, ВСУ ликвидировали 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Напомним, украинские военные вечером 5 сентября атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани.

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