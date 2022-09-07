Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50610 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении. Общие боевые потери России на 7 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 50610 (+460) человек ликвидировано;

танков - 2097 (+20);

боевых бронированных машин - 4520 (+36);

артиллерийских систем - 1194 (+15);

РСЗО - 300 (+4);

средства ПВО - 156 (+0);

самолетов - 237 (+1);

вертолетов - 208 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 880 (+4);

крылатые ракеты - 214 (+5);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15);

специальной техники - 109 (+1).