Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50610 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 7 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 50610 (+460) человек ликвидировано;
- танков - 2097 (+20);
- боевых бронированных машин - 4520 (+36);
- артиллерийских систем - 1194 (+15);
- РСЗО - 300 (+4);
- средства ПВО - 156 (+0);
- самолетов - 237 (+1);
- вертолетов - 208 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 880 (+4);
- крылатые ракеты - 214 (+5);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15);
- специальной техники - 109 (+1).
Напомним, ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.
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