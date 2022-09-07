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Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 09:04
Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50610 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 7 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 50610 (+460) человек ликвидировано;
  • танков - 2097 (+20);
  • боевых бронированных машин - 4520 (+36);
  • артиллерийских систем - 1194 (+15);
  • РСЗО - 300 (+4);
  • средства ПВО - 156 (+0);
  • самолетов - 237 (+1);
  • вертолетов - 208 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 880 (+4);
  • крылатые ракеты - 214 (+5);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15);
  • специальной техники - 109 (+1).

Напомним, ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.

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