ВСУ установили флаг в освобожденном Чкаловске: Зеленский показал видео

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в Чкаловске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села ", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Института изучения войны, ВСУ в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что уже в течение 2 суток наши бойцы смогут освободить Изюм.

Контрнаступление продолжается. С начала сентября наши воины деоккупировали уже почти 2000 километров территории.

Также вчера вечером стало известно, что ВСУ в Харьковской области освободили села Артемовка и Василенково.

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