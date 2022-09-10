ВСУ деоккупировали еще 2 села в Харьковской области, - Зеленский

Фото: ВСУ деоккупировали еще 2 села в Харьковской области (t.me)

Украинские военные, 10 сентября, деоккупировали села Артемовка и Василенково в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю", - говорится в сообщении. Зеленский заявил, что военные 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области. "Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", - добавил Зеленский.