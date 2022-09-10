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ВСУ деоккупировали еще 2 села в Харьковской области, - Зеленский

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 22:59
ВСУ деоккупировали еще 2 села в Харьковской области, - Зеленский Фото: ВСУ деоккупировали еще 2 села в Харьковской области (t.me)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные, 10 сентября, деоккупировали села Артемовка и Василенково в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что военные 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области.

ВСУ деоккупировали еще 2 села в Харьковской области, - Зеленский

"Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", - добавил Зеленский.

ВСУ деоккупировали еще 2 села в Харьковской области, - Зеленский

Напомним, что ВСУ продолжают наступать и освободили почти 2000 километров территории.

Также ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины.

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